Super Ligue : La cinglante réponse de Sadio Mané

L’annonce du projet de la Super Ligue a fait réagir beaucoup de monde. Clubs, joueurs, supporters et même anciens joueurs, tous ont montré leur mécontentement.C’est notamment le cas de Sadio Mané qui a exprimé son désaccord. Du moins si l'on en croit Le Quotidien.«Nous ne l’aimons pas et nous n’en voulons pas. Ceci est notre position collective. Notre engagement pour Liverpool et ses supporters est absolu et inconditionnel», a-t-il écrit sur son compte Instagram.