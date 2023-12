Super Ligue : «Beaucoup» de clubs auraient accepté en secret assure le promoteur de la compétition

Anas Laghrari, le promoteur de la Super Ligue, a indiqué sur RMC Sport que de nombreux clubs auraient donné leur accord pour participer à la compétition même s’ils clament le contraire publiquement.





Quel avenir pour la Super Ligue ? Alors qu’A22, promoteur de la compétition, a présenté ce jeudi les contours de son projet - à la suite de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) -, de nombreux clubs majeurs du Vieux Continent l’ont publiquement fustigé...et annoncé qu’ils n’y prendraient pas part. C’est le cas entre autres du Paris SG, de l’Olympique de Marseille, de Manchester City, de Manchester United, d’Arsenal, de l’Atlético Madrid, du Séville FC, du FC Bayern Munich, du Borussia Dortmund, de l’Inter Milan, ou encore de l’AS Rome. Plus généralement, pour le moment, seuls le Real Madrid, le FC Barcelone et le SSC Naples se sont dits prêts à participer à la ligue (semi-)fermée.