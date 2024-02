Surprise : le Sénégal s'incline devant la Côte d'Ivoire

Alors que le Sénégal était l'un des grands favoris de cette CAN 2024, il s'est vu éliminé en huitièmes de finale, ce lundi 29 janvier, par la Côte d'Ivoire. Tenante du trophée, personne ne pouvait se douter que l'équipe sénégalaise serait éliminée si tôt dans la compétition. Pourtant, les Ivoiriens ont connu des jours particulièrement tumultueux. Malgré un arbitrage contesté, la Côte d'Ivoire a su effectuer une remontée fulgurante. À quel moment le match a-t-il basculé en faveur de la Côte d'Ivoire ?





Un sans-faute ivoirien





Mise à terre par la Guinée équatoriale la semaine dernière (0-4), puis qualifiés après la victoire du Maroc contre la Zambie (1-0), la Côte d'Ivoire a connu des instants mouvementés. Pour faire simple, la CAN avait très mal commencé pour les Ivoiriens. Ils ont notamment fait face à la démission de leur sélectionneur. En outre, Hervé Renard devait faire une entrée remarquée dans l'équipe. Mais ça n'a pas été le cas. Finalement conduits par Emerse Faé, ils ont fait preuve d'une grande force mentale. Ils ont d'ailleurs transformé tous leurs tirs au but, tandis que Moussa Niakhaté était en difficulté.





Moussa Niakhaté dans la tourmente





Moussa Niakhaté est-il responsable de la défaite du Sénégal ? Beaucoup le pensent. Effectivement, le défenseur a envoyé son tir au but sur le poteau droit de Yahia Fofana, le gardien de but ivoirien. Pourtant, tout avait bien commencé pour les Sénégalais. Ils avaient même ouvert le score grâce à un magnifique centre en retrait de Sadia Mané, vers Habib Diallo. De quoi rendre dingues les supporters ivoiriens ! Persuadés de la victoire de leur équipe, ils ont multiplié les mises sur les sites de paris en ligne grâce au meilleur code promo 1xbet au Sénégal qui offrait des cotes très intéressantes sur la rencontre d'hier.





La première période était donc au beau fixe pour les Sénégalais. Mais la suite du match a été beaucoup plus compliquée. L'équipe a raté de nombreuses occasions, tandis que la Côte d'Ivoire prenait les devants. Le gardien de but ivoirien, Édouard Mendy s'est interposé à plusieurs reprises, avec autorité. La séance de tirs au but a continué sur la même lancée. Côté sénégalais, Serge Aurier a tenté un tir lointain, qui est tombé à côté. Très rapidement, les Ivoiriens ont pris l'avantage. Le tir de la gagne a été transformé par Franck Kessié. Ce dernier n'a pas été épargné par les critiques. Pourtant, il est un véritable atout pour la Côte d'Ivoire.





Un arbitrage contesté





Tout au long de ce choc des Titans, l'arbitre gabonais, Pierre Atcho, ne semble pas avoir été dans la compétition. Par exemple, à la 9e minute, a star du Sénégal, Sadia Mané, tacle de manière inconsidérée le milieu ivoirien, Ibrahim Sangaré. Le joueur reste au sol durant de longues minutes. Pierre Atcho donne un carton jaune à l'attaquant sénégalais, et n'a pas été appelé par le VAR. En temps normal, une vérification devait être faite. En effet, Mané aurait dû être expulsé, tant son tacle était mal maîtrisé. Durant le match, les erreurs d'arbitrage se seraient sont multipliées.





"Vous êtes des corrompus"





Et cela, le latéral droit sénégalais, Krépin Diatta l'a bien remarqué. Après la défaite de son équipe, le joueur a accusé certains membres de la Confédération africaine d'être corrompus. Il déplore surtout un penalty non-sifflé pour le Sénégal. Il y aurait eu une faute d'Odilon Kossounou, sur Ismaïla Sarr. Selon Krépin Diatta, l'arbitre aurait dû consulter la vidéo. Dans la zone mixte où se croisent les journalistes et les joueurs à l'issue des matchs, il n'a pas hésité à affirmer : "Vous nous avez tués, vous êtes des corrompus. Gardez votre coupe d'Afrique”. La déception se fait donc bien ressentir au sein de l'équipe sénégalaise.