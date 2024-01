Syli national de Guinée : Le coach Kaba Diawara sans salaire depuis 6 mois ?













L'ex-attaquant de l'OGC Nice a déjà promis qu'il s'investira corps et âme pour faire bonne figure dans cette compétition, malgré ses « problèmes personnels ».





En effet, tout laisse penser que le coach n'a pas été payé depuis six mois.









Fin décembre 2023, alors que les journalistes du site Africaguinée l'interrogeaient sur cette rumeur, Kaba Diawara n’a pas botté en touche. « Je me concentre sur ma compétition. Les dirigeants savent très bien ce qui se passe. En tout cas, on prend des coups, on encaisse et on se prépare mieux, parce qu’on est là pour une mission. C’est important. Je vous ai parlé de la catastrophe (drame meurtrier de Kaloum) qui nous a touchés. Si je commence moi-même à mettre des problèmes personnels sur la table, ça ne va pas aller bien », a-t-il déclaré.