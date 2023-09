Syli national de Guinée : Le joueur Mady Camara descend en flammes le sélectionneur Kaba Diawara

Le torchon brûle entre le sélectionneur de l'Équipe nationale de football de Guinée et le milieu de terrain de l’Olympiakos de Pirée Mady Camara. Ce dernier n’a pas apprécié les propos qu’auraient tenus Kaba Diawara sur son compte. En effet, selon Guinéenews, l’ex-international guinéen Mamadi Kaba Dieng a mené une enquête au sein du Syli National. Cette investigation a révélé des commentaires controversés attribués au sélectionneur de l'équipe nationale.





Kaba Diawara aurait déclaré que le joueur de l’Olympiakos de Pirée ne courait pas dans le jeu et semait la pagaille à l’internat lors des regroupements. Ces allégations ont mis le concerné en courroux.





« Tu prétends que tant que t’es en sélection que j’y mettrai jamais mon pied »





Il a vivement riposté via son compte Instagram. « C’est très petit, cette attitude. Si tu ne le sais pas, je m’entends et parle avec bon nombre de mes frères de la sélection. On court tous pour la Guinée. Tu prétends que, tant que t’es en sélection que j’y mettrai jamais mon pied (dixit Dieng) , honnêtement, ça me fait trop rire ! » a-t-il lâché avant de mettre en cause le patriotisme de Kaba Diawara.





Pour lui, le sélectionneur avait choisi de jouer pour la Guinée parce qu’il a été rejeté par l’Equipe de France. «Arrête tes démagogies. Il faut qu’on se respecte un peu, toi qui n’a jamais voulu jouer pour la Guinée et encore, si c’est les Pascal (Feindouno), Titi (Camara) ou les Mansare Sambegou, Kolovati, Traoré ou AKB…Okay ! Mais pas toi. Un sélectionneur comme toi me parler de la Guinée ? …toi qui a opté pour la Guinée par défaut, c’est parce que la France ne comptait pas sur toi pour l’équipe de France A, que t’es venu sur la pointe des pieds par derrière pour jouer avec la Guinée. Stp gère ta sélection comme bon te semble, mais une chose reste claire, nous sommes tous croyants, vous avez vos plans et Dieu aussi à son plan. La Guinée est mon pays, et le restera pour toujours » a-t-il écrit. Autant dire que les propos attribués à Kaba Diawara ont vraiment bouleversé le milieu de terrain de l’Olympiakos de Pirée.





« Dieu voit tout le monde, arrêtons de mentir aux gens »





Il demande d’ailleurs au sélectionneur d’arrêter de le mettre en conflit avec ses frères du Syli national et les supporters. « SVP, Ne me mettez pas à mal avec les gens surtout nos supporters du Syli national ! Je suis guinéen comme tout le monde et je n’ai jamais refusé de venir jouer pour mon pays. Sachez que personne n’est parfait sur terre et j’ai toujours eu de bonnes relations avec tous mes coéquipiers et toutes les personnes qui m’ont côtoyé que ce soit en sélection ou en club. Tous savent quelle personne je suis….Dans la vie chaque histoire a une fin. Dieu voit tout le monde, arrêtons de mentir aux gens. Je répète encore et pour une énième fois, Kaba, si tu as fait ton choix de ne pas m’appeler en sélection, j’accepte ta décision. Mais je répète, gère ton groupe comme bon te semble, de la bonne manière au lieu de me mettre en conflit avec les gens » lui a-t-il dit.