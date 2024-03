Tennis : Aryna Sabalenka fait une révélation après le "suicide" de Konstantin Koltsov

La numéro 2 mondiale du Tennis Aryna Sabalenka est frappée par un deuil depuis le lundi 18 mars dernier. Konstantin Koltsov, celui qui était jusqu’alors présenté comme son petit ami, est décédé après avoir "sauté" du balcon d’un complexe cinq étoiles à Miami.



« Mon cœur est brisé »



Dans une récente publication sur Instagram, la joueuse de 25 ans, a révélé qu’elle n’était plus en couple avec l’ancien joueur de hockey sur glace avant le drame. Toutefois, sa mort reste une « tragédie inimaginable ». « Mon cœur est brisé », a-t-elle ajouté, avant d’inviter le public à respecter sa vie privée et « celle de (la famille de Kolstov) pendant cette période difficile ».



Elle n’a pas l’air troublé



On ignore depuis combien de temps le couple s'est disloqué. En tout cas, ce deuil n’a pas l’air d’affecter ses performances aux Masters 1000 de Miami. Hier vendredi, elle a battu sans coup férir l’Espagnole Paula Badosa lors du match comptant pour le deuxième tour du tournoi.