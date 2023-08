Tensions entre Oncav et CCA : "Nous n'avons plus besoin de l'Oncav" (Mamadou Ba, président de l'Odcav de Saint-Louis)

Les tensions persistantes entre l'Organisation nationale de coordination des activités de vacances (Oncav) et la Commission centrale des arbitres (CCA) continuent de susciter des désaccords au sein du mouvement navetane. Après l'incident à Rufisque, l'Odcav de Saint-Louis prend la parole pour dénoncer l’ «ostracisme et le mépris» qu'elle affirme subir de la part de la structure mère, l'Oncav.





Lors d'une conférence de presse réunissant les principaux acteurs du mouvement populaire à Saint-Louis, le président de l'Odcav, Mamadou Ba, a exposé les origines du différend avec l'Oncav.





«Le 13 août dernier, l'Oncav a suspendu nos compétitions pendant dix jours, nous privant ainsi d'activités navétanes. Cette suspension a été motivée par notre recours aux arbitres de la CRA. Cependant, dix jours plus tard, nous avons constaté que d'autres Odcav, tels que ceux de Louga, Tivaouane et Rufisque, ont poursuivi leurs compétitions avec les arbitres de la CRA. C'est pourquoi nous avons décidé de reprendre nos compétitions à Saint-Louis le 23 août dernier. Le 24 août, une note circulaire a été publiée, ordonnant une nouvelle suspension», a expliqué Mamadou Ba.





Il ajoute : «Nous avons observé qu'en raison de cette impossibilité, il (Amadou Kane) a signé avec la Commission centrale des arbitres (CCA) un protocole reconnaissant du coup que nous avions raison de collaborer avec la CRA. Par conséquent, nous continuerons à travailler avec la CRA de Saint-Louis pour démontrer à Amadou Kane, président de l'Oncav, que l'Odcav de Saint-Louis, victime d'ostracisme et de mépris, reste inébranlable. Les présidents d'ASC sont solidaires de notre cause et nous maintiendrons nos compétitions avec la CRA de Saint-Louis. Toutes les mesures prises par l'Oncav sont donc sans effet. Après avoir consulté notre base, nous avons choisi de poursuivre les activités navétanes à Saint-Louis. Nous appelons désormais à une révision du fonctionnement de l'Oncav et de l'Orcav. Les 140 ASC de Saint-Louis ont exprimé leur soutien à l'Odcav de Saint-Louis», a déclaré le président de l’Odcav de Saint-Louis.