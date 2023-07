Tentez votre chance avec Wimbledon

Le tournoi prestigieux est déjà en cours et les meilleurs joueurs de tennis du monde sont de retour sur les courts en gazon immaculés d’All England Club.





Novak Djokovic a affirmé sa domination en décrochant son quatrième titre consécutif à Wimbledon et le septième en général lors de la finale de l'an dernier en simple messieurs. Ayant déjà remporté des victoires à l'Open d'Australie et à l'Open de France cette saison, il mène actuellement la course en tête du Grand Chelem.





Elena Rybakina est la championne en titre du simple dame. La compétition promet d'être très compétitive et imprévisible, elle n’exclut pas l’apparition d’un autre vainqueur surprenant. Malheureusement, Emma Raducanu ne participera pas au tournoi en raison d'une blessure. Cependant, les espoirs britanniques restent élevés grâce au double champion Andy Murray et le demi-finaliste de l'an dernier Cameron Norrie qui mènent la charge.





La durée du tournoi est de deux semaines, la finale du simple dame est prévue pour le samedi 15 juillet et la finale du simple messieurs va avoir lieu le dimanche 16 juillet.





Cette année, Wimbledon offre un montant record de 32 154 000 £ aux gagnants en simple messieurs et dame. Ce chiffre représente une augmentation de 10,9% par rapport à 2022 et sera réparti également entre les gagnants. Les vainqueurs des simples messieurs et dames recevront un record de 2,35 millions de livres sterling, soit une augmentation de 17,5 % par rapport à l'année précédente. Les finalistes se voient garantir 1 175 000 £ pour atteindre la finale, tandis que même les joueurs qui quittent la compétition au premier tour recevront 55 000 £ en tant que prix.





Voudriez-vous gagner aussi? La société de paris 1xBet annonce la troisième étape de la promotion lié au tournoi du Grand Chelem dédié à Wimbledon. L'étape actuelle se déroule du 3 au 16 juillet et le tirage au sort aura lieu le 18 juillet, deux jours après la fin du tournoi. Vous pouvez gagner de nombreux prix de valeur : des smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables et la meilleure voiture électrique BMW iX !





Vous avez à remplir quelques conditions simples pour participer :





1. Connectez-vous sur le site ou à l’application d’1xBet





2. Ouvrez la page promotionnelle https://1xbet.com/promotions/grand-slam-tournaments et appuyez sur le bouton ‘’Prendre part’’





3. Pariez sur les matchs des tournois du Grand Chelem et gagnez des billets promotionnels pour chaque pari que vous placez.





Chaque billet participe au tirage au sort. Les prix sont 16 smartphones, 15 montres Apple, 20 paires d’écouteurs Samsung Galaxy et de nombreux points bonus. Alors jouons au tennis!





Mais ce n'est pas tout! Le 13 septembre, 1xBet organisera un méga tirage au sort pour les détenteurs de billets des quatre tournois du Grand Chelem : l'Open d'Australie, le Roland Garros, le Wimbledon et l'US Open. Vous pourrez gagner le prix principal BMW iX 2022 à la fin de la promo.