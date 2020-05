Thierry Henry est fou de Kevin De Bruyne: “Ce garçon n’est pas normal”

Thierry Henry et Kevin de Bruyne

Thierry Henry est plutôt avare en compliments, mais lorsque l’ancien T2 de Roberto Martinez est impressionné par un joueur, il ne se gêne pas pour le dire. Le Français a révélé tout le bien qu’il pensait de Kevin De Bruyne dans une émission diffusée sur Sky Sports.

Thierry Henry a côtoyé Kevin De Bruyne lorsqu’il était l’adjoint de Roberto Martinez chez les Diables. Plus d’un an et demi après son départ de la sélection belge, l’entraîneur français continue de suivre attentivement les exploits du milieu offensif, auteur d’une saison époustouflante jusqu’à l’arrêt de la Premier League à cause de la crise du coronavirus. Sa vista et sa capacité déconcertante à offrir des caviars à ses attaquants impressionnent le monde entier depuis plusieurs mois.

“C’est un joueur incroyable, ce qu’il nous montre, c’est de la folie. J’espère que dans le monde du football, les gens réalisent que ce garçon n’est pas normal. Son cerveau est ailleurs, j’ai pu m’en rendre compte quand j’ai travaillé avec lui. C’est l’un de ces gars que tu dois tout simplement laisser jouer, parce que si tu essaies de comprendre ce qu’il fait, tu en attrapes mal à la tête... Il vient d’une autre planète”, a-t-il encensé dans l’émission The Football Show diffusée sur Sky Sports.





L’ancien joueur de Genk comptabilisait seize passes décisives à dix journées de la fin du championnat. Il n’était pas loin de battre le record d’assists sur une saison, détenu par… Thierry Henry et ses 20 offrandes en 2002-2003. “Quand on se rencontrait avec l’équipe nationale belge, on rigolait de ce record d’assists, et je lui ai souvent dit : “Tu n’es pas passé loin cette année !”, et lui me répondait qu’il m’aurait un jour. Quand on s’est vu au jubilé de Vincent Kompany en début de saison, il m’a dit que cette fois, c’était la bonne. Je lui ai répondu que ce serait sans doute le cas, parce qu’il est juste incroyable”, s’est-il souvenu.





Si la saison de Premier League venait à être clôturée, KDB devra attendre la saison prochaine pour tenter sa chance une nouvelle fois.