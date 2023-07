Thomas Tuchel met en garde Sadio Mane

« Une place sera difficile pour sadio ». Tels sont les propos tenus par Tuchel, lors d’une conférence de presse.

"Il n'a pas répondu aux attentes. La situation concurrentielle est extrêmement élevée, une place de titulaire ne sera pas facile pour lui. Le joueur le sait aussi, il connaît mon opinion ainsi que celle du club », déclare-t-il.