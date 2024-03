Tirage au sort Coupe du Sénégal : Diambars / Casa Sport et Génération Foot / Sonacos, deux chocs pour les 32èmes de finale.

La Fédération Sénégalaise de Football a procédé ce vendredi au tirage au sort des 32èmes finales de la Coupe du Sénégal senior.





Les affrontements entre clubs de Ligue 1, Génération Foot / Sonacos de Diourbel et Diambars / Casa Sport, seront les rencontres phares de cette étape. Tenant du titre, le Jaraaf affrontera l’équipe d’Assane Seck Université Club de Ziguinchor (ASUC) évoluant en National 1. Finaliste malheureux de l’édition précédente, le Stade de Mbour jouera contre Gazelle de Kédougou. Détenteur de la Coupe de la Ligue et actuel leader de la Ligue 1, Teungueth FC affrontera le vainqueur du match entre Builders FC / Académie Darou Salam et USPA. Les rencontres sont prévues les 16, 17 et 18 avril 2024.