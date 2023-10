Tirage au sort de la CAN-2023 : Des derbys et des chocs intéressants

La Confédération africaine de football (CAN) a procédé, ce jeudi à Abidjan, au tirage au sort des groupes pour la Coupe d'Afrique des nations 2023, qui se tiendra en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.





Le tirage, effectué par Sadio Mané, Didier Drogba, John Obi Mikel et Ashraf Hakimi, a offert des affrontements chauds entre pays voisins. Ces derbys entre nations africaines seront âprement disputés.





D'ailleurs, c'est un derby qui ouvrira le bal, entre le pays hôte, la Côte d'Ivoire, et son voisin bissau-guinéen. Dans ce même groupe, le choc entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria promet aussi.





Dans le groupe C, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, se mesurera à son éternel rival du continent, le Cameroun. En plus de ce match phare, les Lions affronteront leurs voisins guinéens et gambiens. Les hommes d’Aliou Cissé auront trois matchs chocs.





Dans le groupe B, la rencontre entre le Mozambique et le Cap-Vert sera une bataille entre pays lusophones. Le groupe E nous réserve également un beau derby entre l'Afrique du Sud et la Namibie.