Tom Sainfiet après la défaite face au Sénégal : "Vous essayez de me faire honte devant les médias internationaux"





Lors de son premier match à la CAN-2023, la Gambie de Tom Sainfiet a été battue 3-0 par le Sénégal. Après cette défaite, le sélectionneur belge a été très critiqué par la presse gambienne. Ce qu'il n'a pas du tout apprécié.





En conférence de presse hier, avant d'affronter la Guinée ce soir à 20 h, le sélectionneur a soldé ses comptes avec les journalistes gambiens. "Vous essayez de me faire honte devant les médias internationaux. Vous, les journalistes gambiens, essayez d’influencer l’état d’esprit des supporters, des joueurs et des autres. Quand on gagne, on est content, mais quand on perd, je suis le pire entraîneur de l'histoire de la Gambie. Quand je défends, nous gagnons des matchs, vous célébrez, mais quand j'attaque et que nous encaissons beaucoup de buts, je suis le pire entraîneur. Lorsque nous défendons et gagnons contre la Tunisie, le Maroc et d’autres équipes, vous êtes heureux. Laissez-moi vous dire ceci : avant mon arrivée, la Gambie n’avait pas gagné un match depuis cinq ans. N'oubliez pas que la Ligue gambienne n'est pas une ligue professionnelle. Certains joueurs sont payés moins de 50 dollars par mois. Nous ne nous sommes jamais qualifiés pour la CAN avant mon arrivée et maintenant nous y sommes. Vous pensez que nous pouvons battre tout le monde ? Vous pensez que nous ne pouvons pas être battus ?", a-t-il lâché dans des propos rapportés par GamFoot Transferts.