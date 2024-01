Tom Sainfiet avant le match Sénégal - Gambie (CAN) : « Les scorpions sont devenus plus venimeux »

Le Sénégal affronte dans l’après-midi de ce lundi 15 janvier, la Gambie, pour son tout premier match de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023. Les Lions de la Teranga, champions en titre, auront à cœur de confirmer leur statut de favori en remportant la rencontre.





Ils auront en face des Scorpions, décomplexés, prêts à en découdre, pour créer l'exploit.





« Après notre voyage sans oxygène en avion »





Le coach gambien Tom Saintfiet a déjà laissé entendre que ses poulains sont plus motivés que jamais, surtout après leur voyage mouvementé il y a quelques jours. « Il y a deux lions dans notre groupe: le Sénégal et le Cameroun. Mais après notre voyage sans oxygène en avion, les Scorpions sont devenus beaucoup plus venimeux. Alors, ils feraient mieux de nous surveiller », a mis en garde le sélectionneur Belge de cette équipe gambienne selon "The Standard".





Panne d’oxygène





Pour rappel, l’avion à bord duquel se trouvaient les Scorpions , avait eu une panne d’oxygène le mercredi 10 janvier 2023. Ce problème technique a obligé le pilote à rebrousser chemin, quelques minutes après avoir quitté l’aéroport de Banjul en direction de la Côte d’Ivoire.