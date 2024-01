Tom Saintfiet, coach Gambie : ‘’On n’a pas peur du Sénégal’’

Face au Sénégal, demain lundi au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, pour le compte de la première journée de la poule C de la CAN-2023, la Gambie compte défendre pleinement ses chances. Malgré le statut d’outsider de son équipe, le coach de la Gambie veut créer la surprise.





‘’Sur le papier, le Sénégal est meilleur que nous. Mais on n'a pas peur. On va jouer pleinement nos chances pour faire la surprise et remporter ce match’’, a fait savoir Tom Saintfiet en conférence de presse.





Malgré une qualification difficile et des problèmes internes lors de la préparation de son groupe, Tom Saintfiet annonce une bonne ambiance dans la sélection gambienne.