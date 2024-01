Tom Saintfiet, coach Gambie : ‘’On voulait attaquer le Sénégal, mais on ne pouvait pas’’

La Gambie a perdu face au Sénégal lors du premier match de la poule C ce lundi au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Les protégés d’Aliou Cissé ont dominé le jeu face à ceux de Tom Saintfiet, coach de la Gambie, qui ont défendu presque tout le match.





Une stratégie qui n’était pas l’option des scorpions. L'équipe de la Gambie voulait jouer offensif contre les Lions selon leur coach. Hélas.





‘’On faisait face à une grande équipe qu’on respecte, mais nos plans n’étaient pas de jouer de manière défensive. On avait mis en place un 4-3-2-1 attaquer le Sénégal et créer le danger mais l’adversaire nous a obligés à défendre. On voulait attaquer, mais on ne pouvait pas. L’objectif c’était de créer des occasions et de marquer des buts, la pression haute du Sénégal ne nous a pas laissé de solutions pour garder la balle longtemps’’, a dit Tom Saintfiet en conférence de presse.