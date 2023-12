Top 8 des clubs qui vendent le plus de maillots en 2022-23

La vente de maillots est toujours un point phare du plan marketing d’un club. Pour cela, attirer les stars est, en plus des résultats sportifs, une nécessité financière. Le Top 8 des clubs qui vendent les plus de maillots est connu pour la saison 2022-23.



Les ventes de maillots sont essentielles pour un club. Pourtant elles ne représentent pas tant que cela dans le budget annuel des écuries. En effet pour un maillot vendu, une fois payés les coûts de fabrication, de logistique, de transport, de distribution et d’équipementier, il reste environ 10% dans les caisses du club. Cela compte bien sûr au vu du volume, mais c’est loin du prix de départ d’une centaine d’euros par maillot.



Cependant l’enjeu est bien présent, car au delà du financier, les objectifs principaux sont le rayonnement de la marque et la visibilité du club à travers le monde. La popularité d’un club assure une grande partie de sa pérennité. Le classement révélé par Lukasz B?czek, en prenant en base de référence les données du Dr Peter Rohlman, répertorie les 8 plus gros clubs vendeurs de maillots. ll est en revanche difficile de donner un chiffre précis sur ces ventes à cause de la diversité des équipementiers et des différents canaux de distributions (internet, boutique de club, distributeurs…). Mais ce sont les chiffres les plus cohérents dont disposent les spécialistes du sport business.



Manchester United, leader depuis des années sur ce terrain, serait cette année devancé par Liverpool pour 50 000 pièces. 4 Clubs anglais sont dans les 8 premières places, confirmant le leadership et la puissance de la Premier League dans le monde entier, dont les droits TV ont été revus à la hausse pour les 5 ans à venir.

Le classement des ventes :



Liverpool : 1 800 000

Manchester United : 1 750 000

Real Madrid : 1 700 000

Barcelone : 1 600 000

Bayern Munich : 1 350 000

Manchester City : 1 290 000

PSG : 1 100 000

Arsenal : 800 000



Chaque club ayant par ailleurs ses propres stars, bien sur certains joueurs vendent plus de maillots que d’autres à l’intérieur de chaque club, dont on peut également retrouver le classement club par club.