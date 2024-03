Tottenham : l’histoire du surnom de Pape Matar Sarr

Même s’il est droitier et évolue au poste de milieu de terrain, Pape Matar Sarr porte le surnom d’un latéral gauche. Il s’agit d’un Brésilien, ancien joueur du Real Madrid. «C’est mon oncle, le frère aîné de mon père qui m’a donné le surnom de Roberto Carlos, révèle le joueur de Tottenham dans The Mirror, repris par Record. C’est en référence à ma puissante force de frappe.»



L’entretien avec le média britannique était également l’occasion pour le jeune international sénégalais, 21 ans, de révéler le nom de son modèle. Ce n’est pas Carlos. «Je ne dis pas que je suis Yaya Touré, loin de là, mais il y a des facettes de son jeu que j’essaie de copier et de m’approprier, confesse Papa Matar Sarr. Il est un véritable modèle pour tous les jeunes joueurs d’Afrique et l’un des footballeurs qui nous font tant aimer le football.»