Tottenham : Le nouveau salaire de Pape Matar Sarr révélé

Il y a quelques mois, Pape Matar Sarr avait prolongé son contrat avec les Spurs de Tottenham, club avec lequel il est désormais lié jusqu'en juin 2030. Une prolongation qui a été assortie d'une très belle rémunération salariale.



L'international sénégalais, qui touchait un salaire de 609 192 euros par an, soit 399,6 millions annuel, a vu son salaire considérablement augmenter après sa prolongation à la suite de ses belles performances. En effet, selon Capology, lu par Seneweb, Pape Matar Sarr touche désormais un salaire de 4 264 346 € par an.



Il s'agit d'une rémunération équivalente à 2,7 milliards Fcfa par an ; 233 millions Fcfa par mois ou 53,7 millions Fcfa par semaine. Un salaire qui fait rentrer Pape Matar Sarr dans la norme du salaire moyen d'un joueur de Tottenham.