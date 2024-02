Tournoi international U19 : GF remet son titre en jeu

Génération Foot entame la 6e édition du tournoi international U19 dans le costume de champion en titre. La compétition se déroule du 20 au 23 février 2024 au Maroc.







L'équipe U19 de GF va faire son entrée en lice cet après-midi à 16 h GMT, face à celle de Braga SC. Les académiciens de Déni partagent le groupe B avec leurs adversaires du soir et l'Ajax Amsterdam.





Le coach grenat, Moussa Ndiaye, compte sur quelques certitudes, notamment l'expérience de ses champions d'Afrique U17 pour réaliser le doublé. "Nous allons mettre tous nos atouts pour ne pas le perdre. Les équipes sont très bonnes et bien préparées. Le groupe de cette année est plus aguerri, avec six joueurs qui ont remporté la CAN U17 et ont participé au dernier Mondial des moins de 17 ans", souligne-t-il.





Pour cette édition, le tournoi verra la participation de 12 équipes représentant 11 pays : l’Académie Mohammed VI de football et le FUS Rabat (Maroc), l'Académie Génération Foot (Sénégal), Liverpool FC (Angleterre), CR Flamengo (Brésil), Séville FC (Espagne), AFC Ajax (Pays-Bas), SC Braga (Portugal), Galatasaray SK (Turquie), RC Strasbourg (France), FC Copenhagen (Danemark) et Aspire Academy (Qatar).





À noter que l'année dernière, GF s'était illustré pour sa première participation en venant à bout du Real en quarts de finale avant de sortir l'Académie Mohamed 6 en demies puis le FUS Rabat en finale.