Tournoi UFOA U20 : Sénégal / Libéria (2-2) : Les Lionceaux tenus en échec par le Libéria

Deux jours après sa victoire sur la Guinée (3-1), l’équipe nationale du Sénégal des moins de 20 a été tenue en échec par le Libéria pour sa deuxième sortie dans le tournoi UFOA U 20 qualificatif pour la CAN Égypte 2023. Pourtant, les jeunes protégés du coach Malick Daff avaient bien démarré la rencontre en menant (2-0) après trente minutes de jeu. C’est le capitaine des Lionceaux Samba Diallo qui a d’abord ouvert le score à la 21ème minute. Dix minute plus tard, Papa Amadou Diallo reprend un ballon qui trainait dans la surface pour marquer le 2ème but du Sénégal. Les partenaires de Samba Diallo croyaient avoir fait le plus difficile, mais c’était sans compter avec la détermination des jeunes Libériens qui vont, d’abord réduire le score à la 37ème avant d’égaliser à la 76ème minute.