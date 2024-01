TP Mazembe : l’ancien gardien du Casa Sport marque un pénalty qui rapporte 1000 dollars

Pour le compte de la poule A du championnat congolais (RDC) de Ligue 1, le TP Mazembe a écrasé (8-0) Lubumbashi Sport, jeudi dernier. Certes, Fily Traoré, auteur d’un quintuplé, est le héros de la rencontre, mais le gardien sénégalais Alioune Badara Faty s’est également illustré de fort belle manière. L’ancien portier du Casa Sport, qui défend désormais le but de l’équipe congolaise, a participé à la fête en clôturant la marque sur pénalty.



Vu l’ampleur du score, ce but aurait pu être anecdotique. Mais il permettait aux Corbeaux de toucher une généreuse prime. En effet, rapporte Le Quotidien, chaque du TP Mazembe devait toucher 1000 dollars (environ 600 000 francs CFA) en cas de victoire par 8 à 0. «À 7-0, on devine la pression qu’il y avait sur les épaules de Faty au moment d’exécuter la sentence, souffle le journal. En cas d’échec, il allait priver ses coéquipiers d’une si importante prime. Certains joueurs ont même refusé de regarder le ‘péno’ de peur de voir leur prime leur passer sous le nez.»



Le Quotidien ajoute : «Le coach (sénégalais) Lamine Ndiaye s’est marré car connaissant les qualités de Faty, un spécialiste des penalties, qui sait les marquer comme les arrêter.»