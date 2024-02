TQO de basket : la liste des Lionnes légèrement modifiée

Suite au tirage au sort des tournois de qualification olympique féminins, le 5 octobre dernier, à Sopron, en Hongrie, le Sénégal, finaliste de l’AfroBasket 2023, jouera les USA (championnes du monde en titre), la Belgique (quart de finaliste CDM), qui va accueillir ce tournoi et les D’Tigress du Nigéria (championnes d’Afrique)



Sokhna Adji Fall forfait, le sélectionneur national des Lionnes, Alberto Carlos Antuña, a fait appel à Mathilde Aïcha Diop pour la remplacer, rapporte Record.



Le journal spécialisé précise que « la joueuse de 20 ans, polyvalente et capable de jouer aux postes 4 et 5 sera disponible pour 15 jours ».



Selon le communiqué de la Fédération sénégalaise de basket-ball (Fsbb), l’équipe a effectué 2 séances d’entraînement à Anvers (Belgique). Toutes les joueuses y ont participé.