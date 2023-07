Transféré à l’Om : Ismaïla Sarr garde Watford dans son cœur

L’attaquant international sénégalais, Ismaïla Sarr, s’est engagé, hier, avec l’Olympique de Marseille en provenance de Watford. Après quatre ans passés sous les couleurs des Hornets, l’ancien joueur de Génération Foot garde toujours le club anglais dans son cœur. Il l’a fait savoir dans un message d’au revoir sur Instagram.











‘’Je tiens à exprimer ma gratitude à l’ensemble du club, pour avoir cru en moi et de m’avoir donné l’opportunité de faire partie de cette famille incroyable. Même si je vais relever de nouveaux défis, une partie de mon cœur restera toujours avec Watford et ses incroyables supporters. Merci à tous d’avoir été une partie cruciale de mon aventure. Vous allez beaucoup me manquer’’, écrit-il.