Transfert : Recruté par Manchester City, Josko Gvardiol devient le défenseur le plus cher du monde

Révélation de la dernière Coupe du monde avec la Croatie, qui a terminé à la 3ème place, Josko Gvardiol était la cible de plusieurs clubs européens. Finalement, c'est le champion d'Europe, Manchester City, qui a raflé la mise en recrutant le jeune défenseur central croate de RB Leipzig âgé de 21 ans. Défenseur axial très bon dans les duels, doué techniquement et excellent dans les relances, le joueur, formé au Dinamo Zagreb, s'impose à seulement 21 ans comme le meilleur à son poste en Europe.