Trêve internationale de mars : Un premier adversaire connu pour le Sénégal ?





Du 20 au 28 mars, aura lieu la trêve internationale. Les sélections africaines, après la CAN, vont donc retrouver les terrains et jouer deux rencontres.





Selon les informations de Dsports, un match Sénégal vs Gabon est actuellement en gestation pour la prochaine date FIFA, entre le 20 et le 28 mars. La Fédération sénégalaise de football (FSF) serait en discussion avec son homologue gabonais pour organiser une rencontre entre Lions de la Téranga et Panthères.





Selon la source, la Fédération gabonaise serait très emballée d'avoir été contactée par une équipe aussi relevée que le Sénégal et aurait déjà validé cette rencontre. Le match pourrait avoir lieu ni au Sénégal ni au Gabon, mais en France.