Triathlon-Coupe de développement régional: Les Kenyans imposent leur diktat aux Sénégalais à Pointe-Sarène

Réputés dans l’athlétisme, notamment sur les courses à longue distance, les Kenyans John Paul et Josette Kiari ont confirmé ces qualités de leur compatriote ce dimanche à Pointe-Sarène. Ils se sont imposés lors de la coupe de développement régional de triathlon 2023.







La compétition est instituée par World Triathlon pour permettre aux athlètes des pays africains de gagner des points afin de pouvoir se qualifier aux Jeux Olympiques et aux Championnats du monde de la discipline constituée de la natation, du cyclisme et de la course. Plusieurs nationalités ont participé à ce tournoi.





John Paul est arrivé premier dans la catégorie élite chez les hommes avec 1 heure 13 mn 52 secondes sur un des distances de 750 m à la nage, 20 km à vélo et 5 km de course. Il devance Mamadou Sy (1 heure, 13 mn, 52 s) et Abdourahmane Diallo (1 heure 17 mn 40s)





La victoire du Kenyan a été facilitée par l’abandon du sénégalais Hamadel Nestor Ndiaye qui vit en Angleterre à cause d’une roue crevée.





Chez les dames, la Kenyane Josette Kiari a remporté la compétition avec un chrono de 1 heure 27 mn. Elle est suivie de Seynabou Cissé Bâ (1 heure 28 mn 55 s) et Aminata Fall (1 heure 37 mn 40 s).





Un tournoi de développement pour les jeunes de 15 ans et moins a été organisé en perspective des JOj Dakar-2026. Il a été remporté par Malick Thiaw chez les filles et Aminata Seck chez les garçons.









Résultats Élite





Garçons





1-John Paul (Kenya), 1 heure 13 mn 52 s

2-Mamadou Sy (Sénégal), 1 heures 17 mn 20 s

3-Abdourahmane Diallo (Sénégal) 1 heure 17 mn 40 s)





Filles





1-Josette kiari (Sénégal), 1heure 27 mn

2-Seynabou Cissé Bâ (Sénégal). 1 heure 28 mn 55