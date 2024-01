[Au rythme de la Can] Trois victoires, huit buts… : Les statistiques des Lions lors de la première phase

Les Lions ont survolé la poule C de la Can-2023. Champion en titre, le Sénégal, qui était attendu dans cette compétition, a balayé tout sur son passage. Avec trois victoires en autant de sorties, Aliou Cissé et ses hommes réalisent le carton plein et terminent leaders de leur groupe.





Un sans-faute qui leur permet de rester dans leur camp de base à Yamoussoukro pour le huitième de finale, le 29 janvier.





Meilleure attaque, meilleure défense





Vainqueur de la Gambie sur la marque de 3-0, le Sénégal a battu ensuite le Cameroun (3-1), avant de surclasser la Guinée par 2 buts à 0.





Il totalise ainsi 9 pts et fini comme la meilleure attaque de la poule avec 8 buts marqués, soit un ratio de 2,6 buts par match. Le Sénégal a aussi la meilleure défense du groupe C. Édouard Mendy, qui a réalisé deux clean sheet, n’a pris qu’un seul but encaissé contre le Cameroun.





Trois distinctions d'Homme du match





Les Lions ont souvent étaient remarquables collectivement et ont aussi remporté la distinction individuelle d’Homme du match lors de toutes leurs sorties. Contre la Gambie, Lamine Camara, auteur d'un doublé, a été sacré. Ismaïla Sarr a été remarquable avec un but et une passe décisive contre le Cameroun, avant qu'Abdoulaye Seck ne soit honoré lors de la dernière sortie contre la Guinée. Le défenseur des Lions a été l’auteur du premier but des Lions contre le Syli national.