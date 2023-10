Trophée des Champions / Cheikh Gueye, coach de Teungueth “Nous avons évité le piège de Génération Foot”





Teungueth F.C a remporté samedi le Trophée des champions lors d’un match qui l’opposait à Génération Foot sur le score de 2-1. Un succès que le coach des vainqueurs, Cheikh Gueye, explique par un travail minutieux.





“Nous avons préparé ce match pour éviter de tomber dans le piège de l’équipe de Génération Foot, a-t-il dit au micro de Seneweb. Nous savons tous que Génération Football est une équipe qui aime avoir le ballon, mais parfois aussi qui laisse à l’adversaire le ballon pour procéder en contre parce qu’ils ont des excentrés rapides. Notre objectif était de leur donner le ballon, de former des blocs et de contre-attaquer”.





Cheikh Gueye indique que ce succès est un bon boost pour la saison de championnat à venir : “L’objectif était de gagner tant au niveau tactique que sur le plan des résultats. Une équipe comme Teungueth a toujours besoin de gagner quelque chose. Il est toujours très important de toujours débuter une saison en gagnant un trophée. Cela permet de travailler beaucoup plus tranquillement et aussi d’avoir un capital confiance qui nous permettra de préparer notre prochain match et la saison de championnat”.