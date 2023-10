Tunisie : Arrestation du président de la fédération de football dans une enquête pour corruption

Le président de la Fédération tunisienne de football (FTF) Wadie Jary a été interpellé à la suite d'une « plainte judiciaire déposée par le ministère de la Jeunesse et des Sports concernant l'illégalité d'un contrat conclu entre la fédération et un directeur technique », a précisé aux médias locaux Chokri Hamda, porte-parole du ministère.







Selon lui, le dossier est lié « à de la corruption financière au sein de la fédération ». L'avocat de Wadie Jary n'était pas joignable pour d'éventuels commentaires.





Jary visé par plusieurs enquêtes





Wadie Jary a été élu à la présidence de la FTF en 2012. Il est visé par plusieurs enquêtes portant sur l'organisation de matches truqués, des affaires de blanchiment, de détournement de fonds et de corruption. Il a toujours réfuté ces accusations en présentant des arguments. Les médias locaux ont aussi fait état de désaccords profonds entre Wadie Jary, un ancien joueur et ex-entraîneur, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche.





À l'automne 2020, un vif différend avait éclaté entre M. Jary et le président du club du Croissant sportif de Chebba (CS Chebba) Taoufik Mkacher. La FTF avait suspendu le club du centre-est du pays, en réclamant le paiement d'amendes et l'envoi de documents administratifs. Cette décision, dénoncée publiquement par M. Mkacher comme une « injustice », avait provoqué une grève générale et des manifestations pendant plus de 10 jours dans cette ville de 22 000 habitants.





Taoufik Mkacher et le secrétaire général du club avaient été interdits d'exercer leur mandat pendant deux ans par la FTF, après une publication Facebook où le président du CS Chebba dénonçait une gestion « autoritaire » du président de la FTF, un manque de transparence et réclamait un audit de ses finances.