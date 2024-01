Turquie/Le Président Murat Sancak répond sèchement à Mbaye Niang : "vous mentez"

Lors d'un entretien avec le journal L'Equipe, l'attaquant sénégalais de l'Adana Demirspor, Mbaye Niang (8 buts et 2 passes décisives cette saison), a évoqué sa situation actuelle en Turquie, révélant qu'il y avait des retards de paiement. Ce à quoi le président du club de l'élite turque a répondu avec véhémence.





« Mon expérience en Turquie se passe super bien au niveau du terrain, je suis performant et titulaire. Ça me permet de me mettre en valeur et de marquer. La vie est agréable aussi mais il y a des défauts de paiement qui m’ont un peu freiné. Je me pose des questions. On peut accepter du retard, mais ça a duré jusqu’à quatre mois. Même s’ils ont réglé une partie depuis. Ça empêche d’être focalisé sur le terrain. J'ai envie de partir. Je l'ai communiqué aux dirigeants. Mon entourage travaille dans ce sens. J'aimerais bien revenir en Ligue 1, c'est une priorité pour moi car c'est un championnat que je connais et où j'ai été performant », a déclaré l'attaquant sénégalais sur les colonnes de L'Equipe.