Un demi-milliard d’euros pour l’OM, McCourt sur le point de craquer ?

Dans un contexte où les rumeurs de vente vont bon train, l’OM tente d’organiser son mercato hivernal. Mais la prudence de Frank McCourt n’aide pas Pablo Longoria à pouvoir recruter comme il l’aimerait. En effet, l’Américain serre la vis et ne veut plus dépenser sans compter. Le journal L’Équipe fait de nouvelles révélations sur le sujet.







Tous les supporters de l’OM surveillent le mercato d’hiver avec une grande attention. Après un début de saison compliqué, malgré par le départ surprise de Marcelino et l’arrivée du volcanique Gattuso, l’équipe a montré plusieurs faiblesses et le mois de janvier peut permettre de renforcer l’effectif pour tenter d’aller chercher une place européenne. Mais en toile de fond, il y a également le sujet de la vente du club phocéen. Ces dernières semaines, des rumeurs s’intensifient sur la possible reprise de l’OM par l’Arabie Saoudite. Canal+ a même affirmé que ce serait « imminent », « peut-être pour janvier ». Tous les fans du club sont donc dans l’attente…





McCourt a dépensé une véritable fortune





Le sujet de la vente de l’OM devient une arlésienne. Depuis trois ans, les rumeurs alimentent régulièrement la toile. Mais cette fois, plus que d’habitude. Le signe d’un dossier cette fois bien concret ? Le mois de janvier sera décisif et rendra son verdict. En attendant, Frank McCourt se montre très, très prudent. L’homme d’affaire aurait été refroidi par deux choses. La première : son investissement colossal depuis son arrivée au club, en 2016. Le journal L’Équipe indique qu’il est probable que McCourt est dépassé les 500 millions d’euros d’investissement en 8 ans. Un demi-milliard d’euros sorti de ses poches pour le mercato mais également pour le fonctionnement du club, qui sera de 143 millions d’euros pour la saison en cours… De plus, il y a un an, Pablo Longoria a dépensé plus de 30 millions d’euros pour s’offrir Vitinha (Braga). Un transfert qui fait encore grincer des dents puisque l’attaquant portugais n’est clairement pas à la hauteur de l’investissement…





Petit budget pour Longoria





Refroidi par une politique de recrutement qui ne porte pas toujours ses fruits, Frank McCourt n’aurait pas offert les conditions souhaitées par Pablo Longoria cet hiver. L’OM dispose d’un tout petit budget pour cette intersaison. Sauf gros départ (donc grosse vente), le club n’aura pas les moyens de se mettre sur de gros dossiers. McCourt veille au grain. Dans la perspective d’une vente du club à court terme ? C’est que beaucoup de monde souhaite à Marseille… L’ère McCourt n’est clairement pas la réussite espérée. Et après de lourds investissements sans résultat conséquent, l’heure de passer la main est certainement venue pour l’investisseur de Boston…