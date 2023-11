Un joueur de NBA dans la tourmente après une relation avec une mineure

L'arrière australien d'Oklahoma City Josh Giddey fait l'objet d'une enquête de la NBA, a indiqué vendredi un porte-parole de la ligue, à propos d'une potentielle relation avec une mineure, que le joueur de 21 ans n'a pas souhaité commenter.





Le média sportif The Athletic a cité Mike Bass, porte-parole de la NBA, qui "enquête" sur des allégations d'une "relation inappropriée" de Josh Giddey avec une mineure qui ont été relayées cette semaine sur les réseaux sociaux.





"Je comprends la question, bien sûr, mais non je ne ferai aucun commentaire", a répondu Giddey vendredi, interrogé en marge de l'entraînement du Thunder.





Son entraîneur Mark Daigneault a également décliné tout commentaire sur une "affaire personnelle".





Josh Giddey dispute sa 3e saison NBA. Avec 12,3 points, 5,7 rebonds et 4,5 passes en moyenne cette saison, il est un joueur important de la jeune et talentueuse équipe du Thunder, deuxième de la conférence Ouest (11 victoires - 4 défaites), qui reste sur six succès consécutifs avant de recevoir Philadelphie samedi.





