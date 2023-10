Un journaliste se lâche sur la vie privée de Mbappé : “C’est le leader des plus grandes soirées de débauche…”

Étouffés, balayés, humiliés. Les joueurs du PSG ont concédé une très lourde défaite à Newcastle (4-1) mercredi lors de la deuxième journée de Ligue des champions. Transparent alors qu'il était attendu comme le leader de l'équipe francilienne, Kylian Mbappé a particulièrement déçu. Une prestation totalement ratée qui lui a valu un gros coup de gueule de Daniel Riolo dans l'émission l'After Foot sur RMC.







"Mbappé, je me souviens l’an dernier de sa fameuse phrase à l’encontre de Neymar, 'il va falloir bien manger, bien dormir'. Mbappé a fait une préparation moisie suite à sa mise à l’écart, mais quand on fait une préparation qui est comme ça, on travaille et on sort un petit peu moins. Parce que là où Mbappé est en train de devenir un grand leader, c’est le leader des plus grandes soirées de débauche à Paris en ce moment."









"Les soirées que fait Mbappé en ce moment à Paris"





Souvent loué pour son professionnalisme, Kylian Mbappé a vécu un été agité. Entre rumeurs de départ lors du mercato et mise à l'écart par le PSG, le Français n'a pas connu une préparation optimale.





"C’est plus que problématique. Les soirées que fait Mbappé en ce moment à Paris et la réputation qu’il est en train de se faire dans tout Paris avec tous les gens qui parlent, il faudrait qu’il fasse très attention aux choses qui peuvent lui retomber sur la gue…le dans pas longtemps, a renchéri Daniel Riolo agacé par le non-match du buteur de 24 ans face aux Magpies.