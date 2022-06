Un rêve devenu réalité et immortalisé: Thibaut Courtois se tatoue la Ligue des Champions sur le bras

Thibaut Courtois se tatoue la Ligue des Champions sur le bras

Un goal défendu par un mur, ses initiales, son numéro et la tant convoitée Coupe aux Grandes Oreilles: Thibaut Courtois a désormais la Ligue des Champions sur la peau.





Thibaut Courtois en rêvait, il l’a fait! Il avait signé au Real Madrid pour remporter la Ligue des Champions, il y est parvenu en 2022. Au terme d’un parcours mémorable, le Real a décroché son 14e sacre en C1 le 28 mai dernier au Stade de France et le portier belge a joué un rôle majeur dans cette campagne.





Brillant tout au long de cette C1 et époustouflant en finale, le gardien des Diables Rouges a profité de ses vacances pour immortaliser cette victoire sur sa peau. Avec un tatouage qui comprend les principaux symboles de sa campagne européenne: le mur en référence au surnom que lui a donné la presse espagnole (El Muro), le trophée et l’année, ses initiales et son numéro, le 1, qu’il avait récupéré après le départ de Keylor Navas pour Paris.