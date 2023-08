Un taulier de la Juventus fracasse l’Arabie saoudite

Wojciech Szcz?sny a fait part de son avis très tranché sur le nouvel eldorado des footballeurs

Nombreux sont les joueurs à avoir cédé aux sirènes de l'Arabie saoudite durant le mercato estival. Pour d'autres, rejoindre le Golfe est tout simplement inenvisageable.





Il y a quelques jours, la Saudi Pro League est parvenue à attirer Neymar dans ses filets. Un énorme coup pour un championnat encore en développement, mais qui a réussi, principalement grâce à des offres mirobolantes, à faire venir des joueurs encore dans la force de l'âge comme le Brésilien donc, Seko Fofana ou autre N'Golo Kanté et Ruben Neves pour ne citer qu'eux.







Au moment de son arrivée, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain n'avait d'ailleurs pas caché son enthousiasme à l'idée de rejoindre l'Arabie saoudite : “Al-Hilal est un immense club avec des fans fantastiques, et c'est le meilleur d'Asie. Cela me donne le sentiment que c'est la bonne décision pour moi au bon moment avec le bon club, j'aime gagner et marquer des buts, et j'ai l'intention de continuer à le faire en Arabie saoudite et avec Al-Hilal“, avait-il déclaré. L'idée de rejoindre le championnat saoudien ne semble pas emballer tout le monde pour autant.







“Des sommes malsaines”