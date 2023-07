Une candidature commune de l'Espagne, du Portugal, de l'Ukraine et du Maroc pour la Coupe du monde 2030

Les candidatures pour la Coupe du monde 2030 se dévoilent peu à peu. Après celle de l'Arabie saoudite et celle de quatre pays sud-américains (Argentine, Uruguay, Chili et Paraguay), en voilà une autre qui réunit quatre pays de deux continents différents.







Aux côtés de l'Espagne, du Portugal et de l'Ukraine, bien évidemment si d'ici là la guerre dans le pays cesse, on retrouve le Maroc. Ce serait une première dans l'histoire que le tournoi se dispute sur deux continents distincts. La multiplication des candidatures à plusieurs s'explique par le nombre de pays qui participeront au tournoi, 48 désormais, pour la première fois en 2026 au Mexique, États-Unis et Canada.





La candidature espagnole, portugaise, ukrainienne et marocaine veut mettre l'accent sur la durabilité environnementale et humaine. La FIFA doit désigner les pays hôtes en septembre 2024