Vainqueur de la Can 2023 : La Côte d’Ivoire rend hommage au Maroc

L’image de Max Alain Gradel, qui fait le tour du Stade Olympique d’Ebimpé pour célébrer leur sacre avec le drapeau du Maroc à la main, va sans doute faire le tour du monde. Le joueur ivoirien a sans doute fait ce geste pour rendre hommage au Maroc qui grâce à leur victoire devant la Zambie par 1-0, lors de la troisième des phases de poule, a offert la qualification aux Éléphants en huitièmes de finale.



La Côte d’Ivoire avait enregistré une victoire et deux défaites en phase. Ce qui les avait classés à la 3e place de la poule A. Haller et ses partenaires avaient donc profité de la défaite des Zambiens pour faire partir des meilleurs troisièmes et éviter une élimination au premier tour.



Ils ont par la suite revu leur copie pour remporter la Can 2023 qui se tenait sur leur territoire.