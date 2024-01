VAINQUEUR DE LA CAN 2023 : OPTA CLASSE LE SÉNÉGAL FAVORI

Opta, centre de données, a publié le classement des pays qui ont le plus de chance de remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Selon les chiffres de Opta, le Sénégal est considéré comme le grand favori de la compétition, avec 12,8% de chance de remporter la CAN en Cote d'Ivoire.





Le Sénégal va-t-il faire le "back to back" à la CAN ? Selon Opta, la réponse est oui. La base de données considère que les Lions de la Téranga ont plus de chance de remporter le trophée en Cote d'Ivoire, avec 12,8%. Arrive ensuite le pays organisateur, la Cote d'Ivoire, qui talonne le champion en titre avec 12,1%. Le Maroc arrive à la 3e place, avec 11,1% de chance, malgré leur demi-finale de Coupe du monde au Qatar.





S'en suit l'Algérie (9,7%) et l'Egypte (8,5%). Le Nigeria est à la 6e place avec 8% de chance et le futur adversaire du Sénégal, le Cameroun, est 7e avec 7,4% de chance.





Le classement des favoris de la CAN 2023 selon Opta :





???????? Sénégal : 12,8%

???????? Côte d’Ivoire : 12,1%

???????? Maroc : 11,1%

???????? Algérie : 9,7%

???????? Égypte : 8,5%

???????? Nigéria : 8%

???????? Cameroun : 7,4%

???????? Tunisie : 6,3%

???????? Ghana : 5,3%

???????? Mali : 3,7%