Vente OM : les Saoudiens de retour, McCourt ouvre la porte

Frank McCourt, le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille, ouvre plus que jamais la porte à une vente, un intermédiaire saoudien a fait part de son intérêt.





C'est un vieux serpent de mer qui continue d'agiter l'actualité dans le sud de la France, mais cette fois, l'information semble enfin concrète. Depuis 2016 et son rachat de l'Olympique de Marseille, l'Américain Frank McCourt est pour beaucoup apparu comme un patron temporaire, prêt à céder le club au plus offrant, malgré ses 500 millions d'euros investis depuis. Et par plus offrant, de nombreuses rumeurs faisaient état d'intérêts saoudiens, le pays voulant s'installer dans le football européen pour faire face au Qatar, qui avait alors racheté le Paris Saint-Germain. Et plus les années passent, plus l'Arabie saoudite s'installe dans le paysage fooballistique européen, avec notamment le rachat de Newcastle ou la proche obtention de la Coupe du Monde 2034.