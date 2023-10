Verratti dévoile les noms de ses 5 meilleurs amis au PSG

Après avoir quitté le PSG pour le Qatar cet été, Marco Verratti est revenu longuement sur son expérience en France, dans un entretien pour L’Équipe.



Toujours très attaché au Paris Saint-Germain, Marco Verratti a noué des liens forts dans la capitale. En plus de fonder une famille, le petit italien a pu développer des relations d’amitié avec certains joueurs. Dans un entretien pour L’Equipe, le milieu de terrain a ainsi reconnu que la première phase du projet QSI avait été la plus forte, à ses yeux, d’un point de vue humain.



Dans une interview accordée à L’Equipe, Verratti n’a pas hésité à citer les noms des joueurs dont il était le plus proche. « On a eu de la chance. Il y avait de grands joueurs mais surtout de grands hommes. Maxwell, Ibrahimovic, Pastore, Sirigu, Lavezzi… Ils m’ont vraiment aidé. Encore aujourd’hui, on est toujours ensemble. Un exemple : à mon arrivée à Doha, Pastore (qui a évolué au Qatar SC) m’a dit : « Je viens avec toi » et on a vécu dix jours dans la même maison ».



« Les premières années, on était un groupe très soudé. Les Français, les Italiens, les nouveaux… C’est aussi une autre génération. Les problèmes du vestiaire y restaient, on se parlait entre nous. On était amis, quoi, on partait en vacances ensemble », a continué Verratti, particulièrement marqué par un homme en particulier.



« Zlatan a beaucoup apporté – je parle aussi pour le club. Il a amené cette conviction, l’idée qu’il fallait toujours rêver grand. Même quand on ne partait pas favoris, Ibra donnait confiance à tout le monde pour tout donner. Cela valait aussi pour les salariés du club : il les poussait toujours au maximum. C’était dur, il pouvait être méchant, mais dans un groupe, un mec comme ça te fait grandir. Après, il y a tellement d’autres joueurs… Même Kylian (Mbappé) a apporté quelque chose d’incroyable, sur le terrain il nous a fait passer un cran au-dessus.« .