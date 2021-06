Victime de racisme : Un espoir de l'AC Milan s'est suicidé

Comme dans beaucoup de milieux professionnels, le racisme est encore présent dans le football.



De nombreux joueurs ont déjà été victimes de discriminations. C'était le cas de Seid Visin, ancien joueur à l'académie de l'AC Milan.



Seulement, il s'agissait de trop de pression pour lui, une pression qu'il a fini par ne plus supporter.



Le footballeur s'est suicidé le 3 juin 2021 à l'âge de 20 ans, rapporte le journal italien Il Corriere della Sera.



Il a été retrouvé à son domicile accompagné d'une lettre de suicide qui expliquait son geste.

"Où que j’aille, où que je sois, je ressens le poids des regards sceptiques, biaisés, dégoûtés et effrayés des gens. (…) Quelque chose a changé en moi. C’est comme si j’avais honte d’être un Noir, comme si j’avais peur d’être considéré comme un immigré" , explique-t-il.



Seulement, Seid Visin n'était pas immigré. Après être né en Éthiopie en 2000, il a été adopté par une famille italienne où il a eu une enfance heureuse.



"Je me souviens que tout le monde m’aimait. Partout où j’allais, tout le monde me parlait avec joie, respect et curiosité" , se souvient-il.



Malheureusement, les choses ont vite changé lorsqu'il a arrêté le football après cinq ans.



"J’avais pu trouver un travail que j’ai dû quitter parce que trop de gens, surtout les plus âgés, refusaient mes services. Ils m’ont accusé d’être responsable, car beaucoup de jeunes (et blancs) italiens n’ont pas pu trouver de travail" , déplore-t-il.