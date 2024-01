[Historique] Voici le bilan des duels Sénégal - Côte d'Ivoire

Le Sénégal et la Côte d'Ivoire se rencontrent ce lundi 29 janvier à Yamoussoukro pour un huitième de finale qui s'annonce bouillant. Un derby de la sous-région entre deux équipes qui n'ont pourtant pas l'habitude de se rencontrer dans la compétition mère en Afrique.



A la CAN, en effet, la Cote d'Ivoire et le Sénégal ne se sont rencontrés qu'à deux reprises. D'abord en match pour la 3e place à la CAN 1965 en Tunisie, soldée par une défaite 1-0 du Sénégal après un but de Konan Yeboué.



21 ans plus tard, les deux sélections se retrouvèrent dans la même poule à la CAN 86 organisée par l'Egypte. Après une victoire surprise face au pays hôte, le Sénégal va ensuite s'incliner face à la Cote d'Ivoire sur le score de 1-0 après un but de Abdoulaye Traoré. Lors de ce match, le Sénégal n'avait besoin que d'un nul pour se qualifier en demi-finale.



Lors de la dernière décennie (2010-2019), Sénégalais et Ivoiriens se sont rencontrés 4 fois en match officiel. En 2012, en barrage de la CAN, le Sénégal a été éliminé par la cote d'Ivoire après deux défaites (4-2 et 0-2).Le match retour face aux Ivoiriens sera même émaillé par des actes de vandalisme en tribunes suite à la colère des fans sénégalais. Les matchs du Sénégal seront ensuite délocalisés au Maroc.



C'est d'ailleurs à Casablanca que le Sénégal jouera son dernier match officiel contre la Cote d'Ivoire, le 16 novembre 2013. Après une défaite 3-1 au match aller des éliminatoires de la Coupe du monde 2014 un mois plus tôt, les Lions de Alain Giresse vont faire match nul 1-1 face à la Côte d'Ivoire.



A ce jour, le dernier match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire remonte au 27 mars 2017 en amical. Les deux équipes s'étaient quittées sur un score d'un partout.



Au total, la Côte d'Ivoire et le Sénégal se sont rencontrés 24 fois toutes compétitions confondues. La Cote d'Ivoire s'est imposée 16 fois, contre 3 victoires sénégalaise et 5 matchs nuls.





Historique des matchs entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, toutes compétitions confondues



27 mars 2017 Côte d'Ivoire 1-1 Sénégal





16 novembre 2013 Sénégal 1-1 Côte d'Ivoire



12 octobre 2013 Côte d'Ivoire 3-1 Sénégal



13 octobre 2012 Sénégal 0-2 Côte d'Ivoire



08 Septembre 2012 Côte d'Ivoire 4-2 Sénégal



16 août 2006 Côte d'Ivoire 1-0 Sénégal



18 août 2004 Côte d'Ivoire 2-1 Sénégal



15 novembre 2003 Sénégal 0-1 Côte d'Ivoire



21 novembre 1999 Sénégal 3-0 Côte d'Ivoire







08 mai 1997 Côte d'Ivoire 4-1 Sénégal