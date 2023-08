Volleyball : Une équipe nationale camerounaise « non reconnue » par la fédération prend part à une coupe du monde

Voici une histoire curieuse. Du 1er au 11 août 2023, la Hongrie et la Croatie coorganisent la 18e édition de la coupe du monde féminine de Volleyball. 24 nations vont s’affronter, et une seule repartira avec le trophée. Le continent africain a 3 représentants dans cette compétition : l’Égypte, le Nigeria et le Cameroun.





Cependant, le pays représentant l’Afrique Centrale fait l’objet de doutes concernant son éligibilité depuis quelques jours. Le président de la fédération camerounaise de volleyball, Julien Serge Abouem, a remis en cause la sélection qui représente les lioncelles indomptables dans un communiqué publié ce mercredi 2 août, au lendemain de leur défaite contre la Hongrie sur le score de 3 sets à 0.





« Le président de la fédération s’offusque de l’attribution de cette équipe au Cameroun, car la véritable équipe nationale, qui a fait un stage de plus de 3 mois, ne prend pas part à cette compétition », indique le communiqué. La note précise que « la fédération ne saurait donc être comptable des résultats de cette équipe ».