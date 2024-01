Walid Regragui s'explique : "Ce que j'ai réellement dit à Chancel Mbemba"

Le match entre le Maroc et la RDC (1-1) a été entaché par des incidents après la rencontre. Walid Regragui, qui voulait s'expliquer avec Mbemba, a provoqué une brouille générale sur le terrain et dans les vestiaires. Lors de sa prise de parole, Mbemba a insinué que le coach du Maroc a tenu des propos désobligeants contre lui. "Je ne vais pas dire ce qu'il m'a dit, mais lui il sait. Je ne pensais jamais que ces mots allaient sortir de sa bouche", a déclaré le capitaine de la RDC.

Après une première déclaration en conférence de presse où il a refusé de revenir sur le sujet, Walid Regragui a été obligé de le faire suite aux propos de Mbemba. Interrogé par le journal L'Equipe, le sélectionneur marocain a révélé ce qu'il a réellement dit au capitaine des Léopards.

"Je n’ai pas aimé ça car il insinue beaucoup de choses. Donc s’il a des images autres que celles que l’on voit à la télévision, qu’il les sorte avec plaisir. Et il verra exactement ce qu’il s’est passé. Et voilà ce qu’il s’est passé… Avant que j’aille lui serrer la main, il nous a pris à partie, moi et mon adjoint, sur le bord de touche avant la fin du match, ???????? ???????????????? ???? ???????????? ?????????????????????. ???????? ???????????????????????????? ???????? ????????????????. Et à la fin, malgré ça, je vais lui serrer la main pour lui dire aussi : "Mais pourquoi tu me parles comme ça ?" Et là, il regarde ailleurs, genre "je ne te serre pas la main". Je lui ai retenu la main, ça se voit sur les images, et il a commencé à crier dans tous les sens. ???????? ???????????? ???????? ???????????? : "???????? ???????? ???????? ???????????????????????????????? !" ???????? ???????? ???????? ???????????? : "???????? ????’???????? ????????????????????????? ???????? ???????????? !". Il n’y a pas de souci qu’il ait entendu ça, même si je ne l’ai jamais dit, mais en parlant comme il l’a fait, il sous-entend que mes propos sont racistes, c’est malhonnête. Comme il ne parle que de religion dans son discours, qu’il soit un peu honnête avec lui-même", a expliqué Regragui.