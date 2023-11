Warren Zaïre-Emery appelé en équipe de France par Didier Deschamps, l’ascension éclair se poursuit

À seulement 17 ans et huit mois, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain pourrait devenir le plus jeune joueur de l’histoire des Bleus en battant le record d’Eduardo Camavinga.





C’est l’ascension fulgurante d’un « titi » prodige. Enfant du Paris Saint-Germain, le jeune milieu de terrain Warren Zaïre-Emery vient d’être appelé en équipe de France par Didier Deschamps, comme l’a annoncé le sélectionneur ce jeudi 9 novembre. Face à Gibraltar ce samedi 18 novembre, puis en Grèce trois jours plus tard, il pourrait donc honorer sa première cape chez les Bleus à seulement 17 ans et huit mois. Et battre un énième record de précocité.





Car si son nom ne parle pas encore au grand public, le natif de Montreuil, en proche banlieue parisienne, est loin d’arriver là par hasard. À l’enfance puis à l’adolescence dont il sort à peine, il a franchi les étapes à toute vitesse, jusqu’à devenir cette saison un cadre du PSG, au côté de Kylian Mbappé, du gardien Gianluigi Donnaruma ou du capitaine Marquinhos par exemple.





Record après record



Après avoir fait ses classes dès son plus jeune âge au centre de formation du club onze fois champion de France, Warren Zaïre-Emery a commencé à se faire un nom à l’automne 2021. Cette année-là, sous les ordres de Zoumana Camara, les jeunes pousses parisiennes disputent la Youth League, l’équivalent de la Ligue des champions pour les moins de 19 ans. Une compétition dans laquelle il brille par sa sérénité balle au pied, son aisance naturelle et de multiples actions d’éclat. Il n’a alors que 15 ans et affronte des garçons qui, eux, commencent déjà à côtoyer le monde professionnel.



Ces prouesses ne passent évidemment pas inaperçues : en quelques semaines, il découvre un nouveau monde, participe à ses premiers entraînements en pro au côté Messi et Neymar, et signe rapidement un contrat professionnel. Surtout, en début de saison 2022-23, Warren Zaïre-Emery prend pour la première fois part à une rencontre avec l’équipe A du PSG. Une consécration qui fait de lui le plus jeune joueur à arborer la tunique bleue et rouge en compétition. Il y ajoutera rapidement les records de plus jeune buteur et plus jeune joueur en Ligue des champions.

Déjà incontournable au PSG



S’installant de plus en plus sérieusement dans l’équipe parisienne, et ce quel que soit l’entraîneur (Mauricio Pochettino, Christophe Galtier et désormais Luis Enrique), il accompagne cette progression en club d’une découverte fulgurante des équipes de France chez les jeunes, avec notamment une victoire à l’Euro des moins de 17 ans l’été passé. Et en à peine 18 mois, il passe par toutes les sélections : U16, U17, U18, U19 et finalement les Espoirs en septembre.



Là, le nouveau sélectionneur Thierry Henry fait un choix fort et lui accorde sa confiance totale, le choisissant comme capitaine d’une équipe dont il est, encore une fois, le benjamin. Une expérience dont le jeune homme sort renforcé, conduisant les siens à une série de victoires éclatante et faisant rapidement oublier les quelques années qui le séparent de ses coéquipiers.



Il faut dire que dans le même temps, le début de saison 2023 voit « WZE » continuer de grandir en club. Et de quelle manière… Devenu titulaire incontournable aux yeux de Luis Enrique, l’entraîneur qui a pris en main le PSG durant l’intersaison, le milieu de terrain joue comme s’il avait dix ans de plus que son âge. Appliqué, sûr de lui, et même décisif quand la situation le demande, il rayonne au milieu de terrain, dans une équipe qui se cherche pourtant encore, comme l’a prouvé la défaite sur la pelouse de l’AC Milan cette semaine.





Plus jeune joueur de l’histoire moderne des Bleus ?



Que ce soit avec sa frappe sublime à Brest en championnat, par son but contre Montpellier au Parc des Princes ou son doublé de passes décisives lors de l’éclatante victoire (3-0) à l’aller contre Milan – qui l’a vu être élu meilleur joueur du match –, Warren Zaïre-Emery ne fait jamais ses 17 ans.



Tant et si bien que sa convocation chez les Bleus de Didier Deschamps apparaissait de plus en plus inéluctable ces derniers jours, le sélectionneur lui ayant déjà tressé des lauriers en en parlant comme d’un joueur qui serait nécessairement important pour l’équipe de France à l’avenir.



Warren Zaïre-Emery a désormais deux opportunités de porter le maillot frappé au coq pour la première fois chez les A. S’il venait à fouler la pelouse contre Gibraltar ou la Grèce, il effacerait ainsi son coéquipier Eduardo Camavinga des tablettes et deviendrait le plus jeune joueur de l’histoire moderne des Bleus, c’est-à-dire de l’après-Guerre. Ce qui ne sera qu’une étape supplémentaire dans un parcours qui devrait l’emmener encore très loin.