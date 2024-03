Week-end des Lions : Iliman sur un nuage, Jackson et Sadio Mané buteurs, Mory Diaw sombre avec Clermont

Week-end des Lions : Iliman dans un nuage, Jackson et Sadio Mané buteurs, Mory Diaw sombre avec Clermont

Le tour d’horizon du week-end des Lions commence par le championnat de France de Ligue 1. Lors de la 24ème journée, Marseille a atomisé Clermont Foot (5-1). Buteur la journée précédente face à Montpellier, Iliman Ndiaye a encore réalisé une belle prestation en marquant le premier but de l’OM. Ismaïla Sarr s'est également illustré dans cette rencontre avec deux passes décisives. Quant à Pape Guèye, aligné en sentinelle devant la défense, il a réalisé un bon match. Si les Sénégalais de Marseille étaient à la fête, tel n’est pas le cas pour leur compatriote Mory Diaw qui a encaissé 5 buts dans ce match. Titulaire au milieu de terrain, Lamine Camara et Metz ont ramené trois points de leur déplacement à Nantes (0-2). Titulaire avec le brassard de capitaine au bras, Arouna Sangante et Le Havre ont été battus par le Stade Brestois (2-1). Dans le derby breton, Bamba Dieng et Formose Mendy ont assisté depuis le banc à la victoire à l’extérieur de leur club, le Lorient FC, sur le Stade Rennais (1-2). À Monaco, Ismail Jakobs et Krepin Diatta, absents de la liste de Monaco, n'ont pas participé au match nul face au leader Paris Saint-Germain (0-0). En déplacement à Lyon, Lens et Nampalys Mendy se sont imposés (0-3). Titulaire au milieu de terrain, Nampalys a été à l’origine du penalty qui a amené le premier but lensois.





En Angleterre, la 27ème journée a vu Chelsea de Nicholas Jackson être tenu en échec par Brentford. Aligné au poste d'avant-centre, Jackson a marqué son 8ème but de la saison en Premier League. Absent en raison d’une blessure, Gana Guèye n'a pas pu aider Everton battu chez lui par West Ham (1-3). À Craven Cottage, Fulham de Fodé Ballo Touré a dominé Brighton (3-0). Le latéral gauche sénégalais, qui était encore sur le banc, n'a pas participé à la victoire de son équipe. C'est également le cas de Moussa Niakhaté et Cheikhou Kouyaté, qui ont assisté depuis le banc à la défaite de Nottingham Forest face à Liverpool (0-1). À domicile, Tottenham de Pape Matar Sarr a battu Crystal Palace (3-1). Entré à la 82ème minute, le jeune milieu de terrain sénégalais a participé à la victoire des Spurs.





Cap pour l’Italie, où la 27ème journée de Série A s'est déroulée. Empoli de Mbaye Niang a été battu chez lui par Cagliari (0-1). Entré à la 58ème minute, l'attaquant sénégalais n'a pas pu éviter la défaite de son équipe. Chez lui, Salernitana a été accrochée par Udinese. Dans cette rencontre, l'attaquant sénégalais de Salernitana, Boulaye Dia, a créé la polémique en refusant d'entrer en jeu. Entré à la 87ème minute, le jeune attaquant sénégalais de Frosinone a participé au match nul de son équipe face à Lecce (1-1).





En Espagne, lors de la 27ème journée, le Betis Séville de Sabaly a été battu par l'Atlético Madrid (2-1). Le latéral sénégalais a disputé l'intégralité de la rencontre. Dernier du classement, Almeria de Dion Lopy était en déplacement chez Celta Vigo. Entré en jeu à la 68ème minute, Dion Lopy n'a pas pu éviter la 18ème défaite de son équipe, qui compte déjà 15 points de retard sur le premier non relégable. Rayo Vallecano, avec Pathé Ciss entré à la 71ème minute, a été accroché à domicile par Cadiz (1-1).