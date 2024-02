Week-end des Lions : Koulibaly buteur, Jackson passeur, Iliman et Ismaila Sarr en difficulté avec l'OM





Une semaine après la CAN-2023, les joueurs sénégalais sont retournés dans leurs clubs respectifs. Si certains n'ont pas encore foulé les pelouses, d'autres ont bien réussi leur retour, à l'instar de Kalidou Koulibaly qui a marqué son premier but dans le championnat saoudien.





En Europe, Nicolas Jackson a été performant avec Chelsea, tandis qu'Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye ont connu la défaite avec Marseille.





Commençons ce tour d'horizon du week-end des Lions par la 20e journée du championnat d'Arabie saoudite. Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, a brillé avec Al Hilal. Auteur du 3e but face à Al Raed (3-0), Koulibaly et son club caracolent seuls en tête du classement avec 56 pts, devançant Al Nassr de Sadio Mané, qui a battu Al Fateh (2-0) de sept unités. Sadio Mané, bien que n'ayant pas marqué, a disputé toute la rencontre aux côtés de Cristiano Ronaldo.





En revanche, Edouard Mendy et Al Ahly ont subi une défaite face à Al Okhdood (2-3). Al Shebab d'Habib Diallo s'est imposé devant Damac FC (1-0). L'attaquant des Lions est entré en jeu à la 62e mn.





En Angleterre, les Lions semblent avoir digéré leur déception de la Coupe d'Afrique des nations, notamment Nicolas Jackson. Titularisé lors du choc de la 25e journée de Premier League entre Manchester City et Chelsea (1-1), l'ancien joueur du Casa Sports a été précieux en offrant à Rahim Sterling un but qui a permis à Chelsea de décrocher un bon point à l'extérieur. À Londres, Tottenham et Pape Matar Sarr ont été surpris par Wolverhampton (1-2). Titulaire au coup d'envoi, le jeune milieu de terrain sénégalais a été remplacé à la 71e mn. Toujours en Angleterre, Moussa Niakhaté et Cheikhou Kouyaté ont assisté depuis le banc des remplaçants à la victoire de leur équipe Nottingham Forest sur West Ham (2-0). Fodé Ballo-Touré, resté sur le banc, n'a pas pu aider son équipe Fulham FC qui a perdu à domicile face à Aston Villa (1-2).





En France, Marseille, avec Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye, a été surpris par Brest (1-0). Si Iliman Ndiaye a joué l'intégralité de la rencontre, Ismaila Sarr a été remplacé à la 61e mn. Au stade de la Meinau, c'est depuis le banc que Bamba Dieng et Alfred Gomis ont assisté à la victoire à l'extérieur de Lorient sur Strasbourg (3-1). Quant a Formose Mendy, il n’était pas sur la feuille de match. Brillant dans les cages de Clermont, Mory Diaw, malgré un penalty arrêté, n'a pas pu empêcher la défaite des siens face au Stade Rennais (3-1). Au stade Louis II, l'AS Monaco de Krépin Diatta et Ismail Jakobs a été surpris par Toulouse (1-2). Si le latéral gauche des Lions a disputé 78 minutes, Krépin n'était pas sur la feuille de match. Titulaire au milieu de terrain, Lamine Camara et Metz ont sombré à Montpellier (3-0).





Dans la Liga espagnole, le Rayo Vallecano de Pathé Ciss a tenu en échec le Real Madrid (1-1). L'international sénégalais est resté sur le banc. Lanterne rouge de la Liga, Almeria de Dion Lopy a rapporté un précieux point de Granada (1-1). Entré à la 84e mn, le jeune Sénégalais a disputé les six dernières minutes de la partie.





Cap en Italie et la 21e journée de Serie A. En déplacement à Milan, la Salernitana de Boulaye Dia a été écrasée par l'Inter (4-0). L'attaquant des Lions, qui a joué 64 minutes, a assisté impuissant à la déroute de son équipe face au leader du championnat italien. Prêté par Torino à Frosinone, Demba Seck, entré à la 88e mn, n'a rien pu faire à domicile face à la Roma (0-3).





En Belgique, Noah Fadiga était absent lors de la victoire à l'extérieur de KAA Gent sur Kas Eupen (2-0).





On termine ce tour de week-end dans le championnat israélien où Abdoulaye Seck, titulaire en défense centrale avec le Maccabi Haïfa, leader du championnat (49 pts), a été accroché à domicile par l'Hapoel Haïfa (1-1) lors de la 22e journée.