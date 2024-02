Week-end des Lions : Nicholas Jackson perd la Carabao Cup, Ismaila Sarr et Iliman retrouvent des couleurs

Le round up du week-end des Lions débute en Angleterre, où les internationaux sénégalais ont connu un week-end plutôt difficile, notamment Nicholas Jackson, qui a perdu la Carabao Cup face à Liverpool (0-1). L'attaquant sénégalais, titulaire jusqu'à la 90ème minute, n'a pas réussi à aider son équipe, qui s'est inclinée sur un but de Virgil Van Dijk dans les prolongations (118ème). Pour la 26ème journée de la Premier League, Nottingham Forest de Moussa Niakhaté et Cheikhou Kouyaté a été battu par Aston Villa (4-2). Titulaire en défense pour Forest, Moussa Niakhaté a inscrit son premier but dans le championnat anglais. Son compatriote Cheikhou Kouyaté est quant à lui resté sur le banc. En déplacement à Brighton, Everton de Gana Guèye a ramené un précieux point (1-1). Malheureusement, le milieu de terrain sénégalais a dû sortir sur blessure à la 49ème minute.



En France, le week-end a également été intéressant pour les Sénégalais de Marseille, qui se sont illustrés lors de la victoire de l'OM sur Montpellier (4-1). En effet, Iliman Ndiaye a marqué le premier but des Phocéens sur une passe d'Ismaila Sarr, et Pape Guèye est entré en jeu à la 64ème minute. En déplacement à Nice, le Clermont de Mory Diaw a ramené un bon point (0-0). Grâce à ce match nul, le gardien sénégalais réalise son quatrième clean sheet de la saison. Krepin Diatta et Ismail Jakobs, absents de la feuille de match, n'ont pas assisté à la victoire à l'extérieur de leur club, Monaco, qui est allé battre Lens de Nampalys Mendy (3-2). En difficulté en championnat, Lorient de Bamba Dieng, Formose Mendy et Alfred a chuté à domicile face à FC Nantes (0-1). Si Bamba Dieng est entré en jeu à la 63ème minute, ses deux compatriotes sont restés sur le banc. À Metz, Lamine Camara n'a pas non plus été très heureux. Malgré un bon match de la pépite sénégalaise, les Messins ont été battus par Lyon (1-2). Au Havre, Arouna Sangante, capitaine, a été battu à domicile par le Stade Brestois (1-2).



Cap sur l'Italie, où la 26ème journée de la Série A été en disputée. Dans la lutte pour le maintien, Empoli de Mbaye Niang a réussi à battre Sassuolo (2-3). L'attaquant sénégalais s'est illustré en marquant le deuxième but d'Empoli sur penalty à la 64ème minute. Entré à la 73ème minute, Boulaye Dia n'a pas pu empêcher une nouvelle défaite de Salernitana (20ème, 13 points), battu par Monza (0-2). En déplacement à Turin, Frosinone de Demba Seck, entré à la 87ème minute, a été battu sur le fil par la Juventus (3-2).



En Espagne, Youssouf Sabaly retrouve le sourire du côté de Betis Séville. Titulaire au poste de latéral gauche, l'international sénégalais a contribué à la victoire de Betis sur l'Athletic Bilbao (3-1). Son jeune compatriote Assane Diao a également participé à la victoire en jouant les 5 dernières minutes. À Almeria, Dion Lopy, entré à la 82ème minute, a arraché un précieux point face à l'Atletico Madrid (2-2). Le jeune milieu de terrain sénégalais et son club occupent la dernière place de la Liga avec 9 points.



En Belgique, Noah Fadiga était une fois de plus sur le banc lors du match de son club KAA Genk, qui a été tenu en échec par l'Antwerp (2-2). En Arabie saoudite, le choc entre les attaquants des Lions a tourné en faveur d'Al Nassr de Sadio Mané, qui a battu Al Shebab d'Habib Diallo (3-2). Si le numéro 10 des Lions a disputé 83 minutes, son compatriote a offert une passe décisive avant de céder sa place à la 79ème minute.