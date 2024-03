Week-end des Lions : Pape Matar Sarr, passeur décisif, Sadio Mané et Al Nassr en difficulté





Les footballeurs internationaux sénégalais évoluant dans les championnats étrangers ont connu un week-end moins fructueux que d'habitude. Si Pape Matar Sarr s'est distingué en tant que passeur décisif, Sadio Mané et Al Nassr ont encore enregistré une défaite en championnat d’Arabie Saoudite.





Commençons le tour d'horizon du week-end des Lions par l'Angleterre. Lors de la 28ème journée de Premier League, Pape Matar Sarr a réalisé une passe décisive sur le premier but de James Madison à la 50ème minute, contribuant ainsi à la belle victoire de Tottenham sur Aston Villa (4-2). Le jeune Sénégalais, précieux au milieu de terrain, a disputé 70 minutes avant de céder sa place. En revanche, ses coéquipiers en sélection, Moussa Niakhaté et Cheikhou Kouyaté, ont connu moins de bonheur. Alors que le premier est resté sur le banc, le second, entré à la 87ème minute, n'a pu empêcher une nouvelle défaite de Nottingham Forest face à Brighton (1-0). À Old Trafford, Everton de Gana Gueye, blessé, a été battu par Manchester United (2-0).





En France, où se déroulait la 25ème journée, Lamine Camara, titulaire, a contribué à la victoire de Metz sur Clermont de Mory Diaw (1-0). Cheikh Tidiane Sabaly, Pape Amadou Diallo et Sadibou Sané, entrés en seconde période, ont également participé à cette précieuse victoire de l'équipe messine. À Strasbourg, Monaco a ramené trois points importants de son déplacement en Alsace. Bien que Krepin Diatta n'ait pas figuré sur la feuille de match, Ismail Jakobs, entré à la 59ème minute, a contribué à la victoire de son club. Dans la lutte pour le maintien, Le Havre a battu Toulouse (1-0). Titulaire et capitaine, Arouna Sangante a livré une belle prestation dans la défense havraise.





Au stade Vélodrome, Marseille d'Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye et Pape Gueye, tous trois titulaires avant de sortir respectivement à la 89ème, 58ème et 56ème minute, a enchaîné une nouvelle victoire en battant Nantes (2-0).





Au stade Bollaert, Lens de Nampalys Mendy a battu le Stade Brestois (1-0). Le milieu de terrain sénégalais, auteur d'une belle prestation, a été remplacé à la 82ème minute.





Dans une situation difficile, Lorient de Bamba Dieng, Alfred Gomis et Formose Mendy a été battu chez lui par Lyon (0-2). Une fois de plus, Formose Mendy et Alfred Gomis sont restés sur le banc, tandis que Bamba Dieng, entré à la 81ème minute, n'a rien pu faire pour éviter la défaite à son équipe.





En Espagne, lors de la 28ème journée de la Liga, Rayo Vallecano de Pathé Ciss a été battu par Deportivo Alavés (1-0). Malgré la défaite, le milieu de terrain sénégalais a été crédité d'un bon match en disputant 79 minutes. Bien que titulaire, Youssouf Sabaly, qui a joué l'intégralité du match, a vu son équipe Betis Séville perdre à domicile devant la Real Sociedad (2-3).





Direction l'Italie, où se déroulait la 28ème journée de Serie A. En déplacement à Milan, Empoli et Mbaye Niang ont été battus par l'AC Milan (1-0). L'attaquant, revenant peu à peu en forme, a disputé l'intégralité du match au poste d'avant-centre.





En Sardaigne, Salernitana, sans Boulaye Dia, sanctionné par son club, a été battu par Cagliari (4-2). Premier relégable, Frosinone de Demba Seck a été battu par Sassuolo (1-0). Le gaucher sénégalais, entré à la 63ème minute, n'a rien pu faire pour éviter la défaite de son équipe.





En Belgique, Noah Fadiga a assisté depuis le banc à la belle performance de son équipe KAA Gent, qui a ramené un bon point chez le leader Union Saint-Gilloise (1-1).





On termine le week-end des Lions en Arabie Saoudite, où Sadio Mané et Al Nassr ont chuté à domicile face à Al Raed (1-3). Avec cette défaite, le numéro 10 des Lions et Al Nassr comptent désormais douze points de retard sur Kalidou Koulibaly et Al Hilal, qui ont battu Al Riyadh (3-1).